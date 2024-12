4 bonnes raisons de payer en plusieurs fois

Une solution de paiement courante chez les marchands généralistes et spécialisés

Le paiement en 10 fois est largement proposé parmi les enseignes commerçantes de nombreux secteurs comme :

l'industrie du voyage et le tourisme en général ;

les produits high tech : multimédias, informatique, audiovisuel ;

la décoration, les cuisines et salles de bain, le mobilier ;

les articles de luxe : bijouterie, maroquinerie, mode ;

les fournitures de bureau et scolaires, etc.

Un paiement adapté

Le règlement en plusieurs fois peut être réalisé en 2, 4, 6, 8, 10 fois, si vous le souhaitez. Cette solution de paiement permet de payer que la première échéance au moment de l'achat. Les mensualités suivantes sont réglées chaque mois par prélèvement via votre carte de crédit, sachant que l'avant-dernière mensualité doit être versée le 270ème jour après la validation de votre dossier.

Quel montant obtenir en sélectionnant le paiement en 10 fois ?

Votre transaction peut être comprise entre 200 € et 3000 €, ce qui permet d'envisager de nombreux achats tels qu'un nouveau canapé, de l'électroménager, une bague de fiançailles, un séjour sur une île ensoleillée, etc. Toutefois, Un crédit vous engage et doit être remboursé. Il est important de vérifier ses capacités de remboursement avant de signer le contrat.

La possibilité d'annuler le paiement ou d'anticiper le remboursement du crédit

La loi prévoit un délai légal de 14 jours pour renoncer à son achat, et ce, dans plusieurs situations : si vous ne voulez plus du produit ou service, dans le cas où l'article n'est pas conforme à celui présenté sur le site, quand l'objet acquis arrive cassé ou s'avère défectueux. Grâce à ce droit de rétractation, l'annulation s'effectue dès que le retour du bien est validé, et la première échéance versée est remboursée.

Vous venez de souscrire au paiement fractionné et une rentrée d'argent inattendue arrive ? Vous pouvez rembourser partiellement ou intégralement la somme empruntée, en réalisant simplement une demande par mail.

Des démarches simples et en toute sécurité

Le site marchand permet de choisir entre le paiement intégral du bien ou service et le règlement en plusieurs fois. Si vous optez pour le fractionnement par échéances, les étapes de validation sont simples :

remplissez le formulaire à disposition en entrant votre nom, vos coordonnées, adresse et téléphone ; téléchargez une pièce d'identité et un justificatif de domicile : facture d'électricité, de téléphone ou Internet ; indiquez vos revenus et charges à régler chaque mois ; signez électroniquement votre contrat en reportant le code sécurisé reçu par SMS.

Après acceptation du dossier, un échéancier vous parvient pour que vous puissiez anticiper les remboursements.

Payer un achat ou subvenir à ses besoins personnels en bénéficiant du paiement en plusieurs fois est la solution pour accéder à des biens de consommation parfois onéreux. Simple et rapide, la transaction se fait 100 % en ligne. Définissez si ce règlement fractionné vous convient en utilisant les outils de simulation à votre disposition et en vérifiant attentivement votre échéancier !