Chemise blanche pour femme : comment trouver le modèle idéal ?

La popeline : une valeur sûre

Si vous souhaitez dégoter une chemise blanche classique pour femme qui saura parfaire votre dressing, il faut commencer par choisir la matière idéale. Et pour cela, rien de mieux qu'une valeur sûre : la popeline de coton. Issue d’un tissage serré, la chemise en popeline est agréable à porter et très esthétique grâce à son rendu légèrement satiné. Elle a également l’avantage d’être polyvalente et donc particulièrement adaptée à tous les styles, qu’ils soient formels ou informels. Cependant, faites attention de choisir une bonne qualité de popeline, et pour ce faire, exit les tissus déjà froissés et transparents (fiez-vous également au grammage) !

La chemise blanche fluide : une déclinaison à l’infini

En optant pour une chemise blanche fluide, vous êtes sûre de ne pas commettre de faux pas ! Elle est, en effet, idéale pour plusieurs occasions grâce à son côté « multi-look ». Ni trop loose, ni trop cintrée, elle peut se porter autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de votre pantalon ou de votre jupe. Un look décontracté ? Optez pour un jean mom et des baskets (vous pouvez ajouter une ceinture pour marquer votre taille). Un look plus chic ? Associez-la à une jupe ou un pantalon droit, ainsi que des escarpins.

Voici un petit tip supplémentaire pour bien choisir votre chemise fluide : orientez-vous vers un modèle qui recouvre votre braguette, elle ne sera ainsi ni trop longue, ni trop courte.

Le modèle cintré pour un look chic

Si vous aimez le style chic, que ce soit pour aller au travail ou pour sortir entre amis, la chemise blanche cintrée est parfaite pour vous. Gardez cependant à l’esprit que cintrée ne signifie pas trop serrée ! Si vous souhaitez la porter avec un pantalon, optez pour un modèle crop-top afin de ne pas laisser apparaître de plis disgracieux au niveau de la taille. Dans le monde professionnel, il est préférable que les couleurs à associer soient plutôt sobres (beige, noir, bleu, etc.), mais pour une soirée, foncez et osez les couleurs, notamment pour les accessoires. Paillettes, motifs, rose, etc. : le blanc va avec tout (à condition de savoir créer les bonnes combinaisons vêtements/accessoires) !

Les finitions : la cerise sur le gâteau

Au-delà de la coupe et de la matière, ce sont les détails de la chemise qui vont réellement la définir et donc structurer votre look. Si vous tenez à avoir l’assurance que votre chemise blanche s’adapte à la diversité de votre placard et au quotidien, voici quelques règles à prendre en compte :

privilégiez les coutures anglaises, qui sont plus solides et plus nettes ;

les boutons blancs sont plus discrets et s’adapteront à toutes vos tenues ;

le col italien est idéal pour les occasions formelles ;

évitez les pattes sur les épaules ;

si vous portez votre chemise sous un pull, optez pour un bas arrondi.

La chemise blanche est donc un classique des dressings grâce à sa polyvalence, ainsi que sa sobriété. Du style décontracté au côté plus chic, vous pouvez la porter tous les jours et pour n’importe quelle occasion !