Comment marche le parrainage d'une banque en ligne

Banque en ligne : fonctionnement et typologie

Une banque en ligne est une institution financière virtuelle. Elle propose des services de dépôts et de retraits sans les contraintes liées à l’utilisation des banques traditionnelles.

Les utilisateurs de cette forme de banque effectuent diverses opérations bancaires courantes telles que :

la consultation du solde bancaire ;

le paiement des factures ;

le virement d’argent ;

l'accès aux relevés de compte.

L'inscription à une banque en ligne se fait aisément à partir d’un support digital (ordinateur ou téléphone mobile). Quelquefois, il est possible de devenir client d’une banque en ligne avec une offre de parrainage.

Fonctionnement d’une banque logée sur internet

Le mécanisme de la banque en ligne consiste essentiellement à exploiter les avantages de la technologie numérique pour fournir des prestations bancaires. Grâce à ce fonctionnement, les démarches administratives sont simplifiées et les informations (documents) sont fournies de manière électronique.

En plus de l’accessibilité à distance, la sécurité prend une place prépondérante dans l’organisation de ces organismes virtuels gratuits.

Ces derniers utilisent des protocoles de cryptage de dernière génération. Ainsi, les informations sensibles et les transactions sont protégées et surveillées pour une détection rapide d’activité frauduleuse.

Les différents types de banques en ligne

Dans la grande catégorie de « banque en ligne », il y en existe deux différentes sortes. Ce sont les banques de première génération et les néobanques.

Banques de première génération

Les banques de première génération sont les versions virtuelles des établissements bancaires classiques. Elles sont agréées par l’ACPR et elles proposent des tarifs attractifs.

Au nombre de ces types de banques, il y a :

Hello bank pour BNP Paribas ;

Fortuneo banque pour le Crédit Mutuel Arkea ;

BforBank pour le Crédit Agricole ;

Monobanq pour le Crédit Mutuel Alliance Fédérale ;

HSBC et CIC ;

BoursoBank pour Boursorama.

La Banque Postale est aussi accessible en ligne. Bien qu’étant virtuelle, elle propose toujours le versement sur livret à ses utilisateurs en tant qu’offre de bienvenue.

Néobanques

Ce type de banque en ligne propose des services totalement dématérialisés. Les dépôts et les retraits d’argent se font uniquement par téléphone mobile ou tablette. Le principal atout des néobanques est l’optimisation de l’expérience client et des services non bancaires (gratuits ou payants).

Les néobanques disponibles sur le marché sont entre autres :

Revolut ;

N26 ;

ING :

Nickel ;

Axa Banque ;

Hello Bank.

De manière générale, ces dernières banques s’associent à des solutions de paiement virtuelles telles que Google pay et Apple Pay. L’utilisation d’une world elite MasterCard est aussi possible.

Programme de parrainage pour banque en ligne : ce qu’il faut savoir

D'abord, le parrainage dans les banques en ligne est une technique marketing visant à encourager la recommandation de services et in fine l'ouverture de compte. En effet, les clients existants conseillent une banque en ligne à leur entourage moyennant des récompenses.

Communément appelé le marketing de bouche-à-oreille, le programme de parrainage d’une banque en ligne vise à agrandir son portefeuille client tout en fidélisant la clientèle active.

Lors d’un parrainage, il est important que la banque virtuelle propose des récompenses intéressantes. Idéalement, le nombre de cadeaux ne doit pas être limité. Cela permet au prospect ainsi qu’au client d’opérer un choix en concordance avec leurs besoins.

Quelles sont les récompenses possibles lors d’un parrainage de banque en ligne ?

Avant toute chose, il faut préciser que les offres de parrainage sont bénéfiques pour toutes les parties (prospect, recommandeur et recommandé).

De manière générale, le futur client obtient une récompense sur son ouverture de compte au niveau de la banque. Quant au client existant, il gagne une prime en espèce directement déposée sur son compte bancaire ou une réduction/exonération du taeg sur son prêt.

Cependant, les gains peuvent aller au-delà des réductions et d’une somme versée en guise d’épargne. Ils peuvent aussi prendre la forme de :

Compte-titres

Cadeau ;

ordre de bourse ;

livret ;

assurance-vie ;

La récompense peut aussi prendre la forme de points de fidélité convertibles en chèque cadeau ou en espèces sur Apple Pay.

Comparatif des meilleures offres de parrainage des banques en ligne

Sur le marché français, les meilleures offres d'une banque en ligne sont celles de Fortuneo, d'Hello Bank ou encore Monabanq.

Fortuneo

Cette banque en ligne donne une prime de 80 euros comme offre de bienvenue. Cette dernière est requise pour une première ouverture de compte avec la gold MasterCard ou la MasterCard premium. Le compte fosfo doit être associé à un compte bourse et une assurance-vie Fortunéo.

Le parrain bénéficie d’une prime allant jusqu’à 100 euros sur ses comptes (bancaire, espèces, ldds ou livret+). Cependant, avant de profiter de cette offre, il doit avoir un encours minimum de 500 euros.

Ce programme de parrainage est limité à 10 personnes par an. Lorsque la limite est atteinte, le parrain ne reçoit plus de récompenses. Par contre, les filleuls perçoivent leurs primes normalement.

Hello Bank

Chez Hello Bank, le parrainage de filleuls est limité à 10 personnes par année. Pour une toute première ouverture de compte, le parrain obtient une prime de 100 euros comme à Bforbank. Quant à la récompense du filleul, il est choisi par le parrain parmi les cadeaux suivants :

abonnement ;

champagne ;

cours d’anglais.

À défaut, une somme de 80 euros est versée sur le nouveau compte bancaire dans un délai de 3 mois.

Monabanq

Avec Monabanq, le filleul obtient une prime de 120 euros et le parrain gagne 80 euros. Le gain du filleul est versé à condition qu’il effectue 10 opératrices débitrices pour un montant total minimum de 300 euros.

Lorsque l’exigence est remplie, les 120 euros d’épargne sont versés en 12 versements de 10 euros sur le compte courant du nouveau client.

Cependant, il est important que le compte soit toujours ouvert aux échéances de paiement. En outre, cette offre de bienvenue peut aller jusqu’à 10 filleuls par an.

En réalité, les banques en ligne proposent des offres de parrainage très alléchantes. Toutefois, il y a des critères à remplir avant d’en bénéficier. Par ailleurs, les récompenses octroyées varient d’une banque en ligne de qualité à une autre.