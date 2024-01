Comment fonctionnent les caméras de surveillance IP ?

Les caméras de surveillance IP : des caméras numériques au service de la sécurité

Avant d'être des caméras de surveillance, ces dispositifs répondent dans un premier temps aux caractéristiques des caméras numériques. En comparaison aux caméras analogiques, ces dernières garantissent une meilleure reproductibilité des données, notamment grâce à une représentation binaire (en octets, chaque octet valant 8 bits de valeur 0 ou 1). Lorsqu'elles enregistrent les images de votre domicile ou de votre local commercial, les caméras de surveillance IP les encodent donc en des contenus binaires, réputés pour être faciles à stocker, à reproduire ou encore à transférer.

Cette fiabilité permet aux caméras numériques de produire des images d'une résolution 6 à 20 plus élevée que celle des caméras analogiques. Ainsi, même dans des conditions difficiles (brouillard, obscurité, etc.), des caméras de surveillance IP comme la caméra Dahua parviennent à capturer des images de bonne qualité.

En parallèle, la transportabilité optimale qui caractérise les données numériques, rend possible la transmission en temps réel d'images enregistrées par les caméras de surveillance IP. Elle sert de socle au déploiement de la technologie IP.

La technologie IP pour la transmission d'images de surveillance en temps réel

Le sigle IP provient de l'expression anglaise « Internet Protocol ». Il s'agit de la méthode via laquelle des données sont envoyées d'un ordinateur à un autre, ou d'un quelconque périphérique à un autre, via Internet.

Appliquées au secteur de la sécurité, les normes constituant le protocole IP servent à l'envoi d'images en temps réel. Les vidéos enregistrées sont instantanément transmises depuis les caméras de surveillance IP de votre maison ou votre bureau, vers des périphériques de visualisation.

Pour l'exécution de cette fonctionnalité d'envoi d'images en temps réel, la connexion de la caméra à Internet représente une condition de base incontournable. Vous pouvez recourir à de multiples solutions pour connecter votre caméra de surveillance IP à Internet, afin qu'elle envoie les vidéos de votre domicile, de votre bâtiment industriel, de votre parking, etc.

Comment s'effectue la connexion des caméras de surveillance IP à Internet ?

Pour qu'une caméra de surveillance IP joue pleinement son rôle, elle doit être connectée à Internet de façon permanente. Au même titre que les ordinateurs, les box ou d'autres appareils électroménagers, les caméras se connectent à Internet aussi bien par les réseaux filaires que par les réseaux sans fil. Dans un cas comme dans l'autre, vous devez bien sûr disposer d'un réseau Internet domestique. Les options de connexion dépendent du modèle de caméra que vous choisissez. Tenez compte de ce paramètre au moment de choisir une caméra IP pour votre maison.

SI votre installation domestique vous contraint à installer une caméra IP filaire, gardez à l'esprit que vous pourriez faire face à des contraintes si l'espace à surveiller est grand. Pour poser des caméras loin de votre routeur Internet, au niveau de votre portail ou de votre jardin par exemple, des travaux pourraient être nécessaires. À l'inverse, l'installation d'une caméra IP wifi dans votre maison ne requiert que des travaux légers. Néanmoins, avec une connexion sans-fil, il des temps de latence (retard) s'observent parfois dans la transmission des images.

La configuration des caméras de surveillance IP

Après la pose de chaque caméra, vous devez la configurer sur votre ordinateur ou sur votre smartphone, afin de pouvoir en visualiser les images à tout moment, peu importe où vous vous trouvez. Pour les modèles les plus récents, la configuration des caméras de surveillance IP se fait en installant une application mobile. Afin de relier la caméra au smartphone, il suffit d'entrer un code PIN ou de scanner un QR Code.

Au niveau des modèles plus anciens, un CD d'installation est fourni avec la caméra. Vous devez alors vous en servir pour installer sur votre ordinateur un logiciel, qui vous fournit les instructions pour les premiers réglages. Ensuite, paramétrez l'adresse IP de la caméra de sécurité dans l'espace de gestion de votre routeur.

Un mode d'emploi fourni avec chaque caméra vous indique la procédure à suivre pour son installation et sa configuration.

Sur quel support visualiser les images transmises ?

Les images des caméras de surveillance IP sont accessibles sur les téléphones portables, via des applications dédiées aux smartphones sous iOS ou sous Android. Ces accessoires de sécurité vous permettent aussi d'obtenir les images de votre boutique ou de votre logement sur ordinateur, via un navigateur web. En dehors de la diffusion en temps réel, les caméras IP incluent des options d'enregistrement.

Que vous ayez envie de garder l'œil sur vos enfants, de protéger votre résidence des squatteurs pendant les vacances ou encore de surveiller votre local commercial, les caméras de surveillance IP affichent le même niveau d'efficacité. En plus de leur effet dissuasif, elles vous aident à collecter des preuves en cas d'infraction.

Conseils pour le choix et la pose d'une caméra de surveillance IP

Lorsque vous achetez des caméras de surveillance filaires ou des caméras de surveillance wifi, assurez-vous de les poser en des points dégagés. Vérifiez par ailleurs que leur positionnement limite les risques d'éblouissement par un équipement d'éclairage (lampe, luminaire, etc.), par un reflet du soleil sur une baie vitrée, etc.

Les caméras de surveillance IP les plus performantes intègrent des technologies / composantes particulières grâce auxquelles elles s'adaptent aux situations complexes. Ces composantes entrent en jeu pour filmer de nuit, réajuster le capteur en vue d'obtenir des images plus nettes, etc. Selon vos besoins, avant de choisir une caméra de surveillance IP, contrôlez la présence d'un illuminateur infrarouge ou du mode jour/nuit. Vérifiez aussi que le modèle concerné dispose des fonctions WDR (Wide Dynamic Range) ou HDR (High Dynamic Range).