Ouvrir un compte en ligne, sans banque, avec Sogexia

Sogexia, qu'est-ce que c'est ?

Sogexia est un établissement de paiement français qui propose à tout usager, quel que soit son statut, la possibilité d'ouvrir un compte bancaire sans revenu, afin de réaliser ses opérations habituelles de paiement. Cela s'accompagne également de la mise à disposition :

d'un IBAN qui vous permet de recevoir et d'envoyer des virements et des prélèvements, en France ou à l'étranger ;

des cartes Mastercard internationales, en métal ou en plastique, avec des assurances haut de gamme et des plafonds élevés avec lesquelles vous pouvez payer et retirer de l'argent partout dans le monde, sans frais de change ni de commission ;

d'un compte 100 % web et mobile, accessible via votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone outillé d'une plateforme Android ou IOS ;

des tarifs justes et transparents, sans engagement ni abonnement obligatoire ;

d'un service client humain et compétent, joignable par téléphone ou par e-mail.

Votre argent est en sécurité, car Sogexia est une institution financière solide, auditée plusieurs fois par an et qui ne spécule pas avec votre avoir. 100 % de vos fonds sont logés en tout temps sur un compte séquestre dédié et ne sont ni investis ni prêtés.

Cette solution vous permet d'avoir une visibilité immédiate dans vos différentes sources de revenus, ainsi que sur vos dépenses. Ainsi, il n'est pas nécessaire de passer par un établissement financier conventionnel.

Quels sont les avantages d'un compte en ligne sans banque ?

Ouvrir un compte en ligne sans banque présente plusieurs avantages :

La simplicité

L'ouverture du compte se fait en quelques minutes, sans avoir à fournir de justificatifs de revenus, de domiciliation ou de dépôt. Ensuite, vous recevez votre carte bancaire par courrier et dès lors, vous pouvez le gérer depuis votre ordinateur, votre tablette ou votre smartphone.

La transparence

Bien qu'avoir un compte en ligne vous épargne les procédures habituelles associées à la possession d'un compte bancaire traditionnel, la clarté de vos activités reste d'actualité. Vous connaissez à l'avance les tarifs et les conditions de votre compte, sans frais cachés ni commissions. La consultation de votre solde et de vos opérations peut être faite à tout moment, notifications à l'appui.

La flexibilité

Choisissez librement le type de compte et de carte qui vous convient, en fonction de vos besoins et de votre budget. En plus, cette offre peut être modifiée en temps réel, sans engagement ni pénalités, et s'accompagner de services complémentaires, tels que : des assurances, des virements internationaux ou des moyens de paiement alternatifs.

Les établissements de paiement : rôle et particularité

Les établissements de paiement sont des personnes morales qui fournissent des services de paiement, comme des virements, des prélèvements, des cartes bancaires ou des paiements en ligne. Contrairement aux banques ou aux néobanques, ils ne proposent pas de services de crédit, de dépôt ou d'épargne. Ils ne sont pas non plus soumis aux mêmes règles prudentielles et ne bénéficient pas de la garantie des dépôts. Toutefois, ils sont autorisés et contrôlés par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), un organe qui supervise les activités des assurances et des banques, sous la responsabilité de la Banque de France.

Ces établissements de paiement doivent respecter les normes de sécurité et de lutte contre le blanchiment d'argent, en contribuant à la stabilité du système financier et à la protection des clients. Ils doivent également protéger les fonds de leurs clients en les déposant sur un compte séparé, chez une banque partenaire.

Ouvrir un compte en ligne sans banque avec Sogexia, c'est profiter d'une solution simple, rapide, sécurisée et sans conditions, offrant tous les services de paiement dont vous avez besoin, avec des avantages exclusifs. Que vous soyez un particulier ou un professionnel, vous y trouverez le compte qui vous correspond.