Panneaux solaires : les informations à retenir avant l'installation

Les démarches et paramètres à évaluer avant l'installation de panneaux solaires

Les panneaux photovoltaïques et thermiques contribuent à l'efficacité énergétique des habitations et bâtiments industriels ou agricoles. Ces équipements à énergie renouvelable ne peuvent être posés sans certaines démarches préalables. Voici les informations à connaître avant de débuter votre projet !

Les différentes catégories de panneaux solaires

L'énergie solaire génère de l'électricité grâce à des panneaux photovoltaïques ou alimente le réseau de chauffage et d'eau chaude sanitaire via des panneaux thermiques. En décidant d'installer ces équipements, les Français engagent une démarche écologique et recherchent la rentabilité. En effet, l’installation solaire permet, dans un premier temps, de subvenir à ses besoins en énergie et, dans un second temps, autorise la revente d'une partie de la production à EDF dans le cas du photovoltaïque.

Pourtant en progression constante depuis 2009, la part de Français équipée d'un réseau électrique utilisant cette énergie renouvelable est estimée à 9 % seulement, d'après l'institut Statista. Beaucoup n'osent toujours pas sauter le pas, faute d'informations ou d'accompagnement.

Votre projet est en pleine ébauche ? Des informations complémentaires sur le solaire photovoltaïque sont disponibles ici : https://particulier.hellio.com/solutions/panneaux-solaires.

Les démarches à réaliser et décisions à prendre avant de poser des panneaux solaires

Quelques obligations sont liées à l'installation de panneaux solaires et certaines formalités doivent être réalisées avant de contacter un professionnel :

vérifier la réglementation dans la commune d'habitation : si toutes les régions permettent la mise en place de panneaux de ce type, un permis de construire est à demander en mairie et un refus n'est pas impossible si les monuments de la zone dans laquelle vous habitez sont classés ou encore si vous résidez dans un parc naturel protégé ; consulter le répertoire des Plans de Prévention des Risques Inondations (PPRI) et l'Atlas des Zones Inondables (AZI), sachant que les installations dans les zones à haut risque sont interdites ; évaluez vos besoins annuels en électricité, notamment si vous privilégiez l'autoconsommation. Vous saurez alors si la superficie de votre toit est suffisante pour le nombre de panneaux à poser.

Configuration du toit et orientation

Pour optimiser l'efficacité des panneaux photovoltaïques, la pente de toit doit être de 30 à 35°. Concernant l'orientation, une exposition sud, voire sud-est ou sud-ouest, est idéale. Si ces deux critères sont réunis, une rentabilité maximale est attendue.

Ensoleillement et faisabilité du projet

ll est facile de vérifier le taux d'ensoleillement de votre zone d'habitation en effectuant une recherche sur Internet. Toutefois, la réalisation d'un bilan d'ensoleillement de votre propriété par un professionnel apporte des réponses plus précises sur le rendement possible en fonction de divers paramètres.

Réalisation de devis et aides financières

Passer à l'énergie solaire représente un investissement important. L'étude de projet préalable regroupe plusieurs analyses fondées sur l'existant :

estimation des économies possibles après la pose des panneaux ;

visite technique par un expert en photovoltaïque ;

prise en charge des démarches administratives ;

réalisation d'un devis chiffré et transparent et évaluation du montant des aides allouées.

Différents choix se présentent et certaines opportunités apparaissent pour limiter le coût d'acquisition, la pose et la mise en service des panneaux solaires.

La prime solaire de 2 070 €

L'État encourage le passage aux énergies renouvelables en octroyant une prime pouvant atteindre 2 070 € aux propriétaires. Cette aide est calculée en prenant en compte la puissance des panneaux solaires (en kWc). Pour profiter de cet avantage et connaître le montant alloué, il suffit de remplir un questionnaire en ligne et de demander une étude de faisabilité gratuite et sans engagement.

La vente du surplus d'électricité à EDF

Il est intéressant de savoir que le fournisseur d'électricité est dans l'obligation de racheter votre surplus à un prix fixe, et ce, durant 20 ans. Cette rentrée d'argent représente un revenu supplémentaire pour le foyer, qui peut l'utiliser pour régler les mensualités de l'emprunt dédié au projet ou comme ressource complémentaire. Le tarif est actuellement fixé à 0,13 € par kWh/h.

Poser des panneaux solaires sur son toit ou au sol garantit une baisse des coûts énergétiques et un plus grand respect de l'environnement. Proposés en différentes qualités, ces équipements d'énergie renouvelable s'installent en quelques heures et bénéficient d'une garantie sur 25 ou 30 ans. Débutez dès maintenant votre simulation en ligne pour connaître le montant des aides auxquelles vous avez droit et le coût total de votre projet énergie verte !