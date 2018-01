Vendredi lecture : la littérature change le regard sur le handicap

Lors de ses vœux aux Français, le Président de la République, Emmanuel Macron, annonçait son intention de développer un grand projet social en faveur notamment de celles et ceux qui vivent en situation de handicap. La littérature, quant à elle, n’a pas attendu ce discours pour s’intéresser aux difficultés physiques et sociales (entre autres) que peuvent rencontrer les personnes concernées et leur entourage. De nombreux ouvrages en effet s’adaptent à ces difficultés ou œuvrent à changer le regard des « valides » sur le handicap. Un vrai message d’espoir, en somme !

Les livres qui misent sur l’accessibilité

Les lecteurs acharnés ont peut-être du mal à s’en rendre compte mais la lecture n’est pas toujours une partie de plaisir. Pour certains même, cela peut tourner au calvaire. On ne parle pas ici de ceux qui n’aiment pas ça : après, tout, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, n’est-ce pas ? Non, ici, il est question de ceux qui éprouvent de réelles difficultés à déchiffrer les mots. Qu’ils souffrent de dyslexie, de quasi-cécité ou de handicap mental, la lecture pour eux ne pourrait devenir un loisir. À moins que…

Conscients de cela, nombreux sont les éditeurs qui cherchent à publier des livres accessibles, c’est-à-dire adaptés à tous. C’est le cas notamment des livres audio : plus besoin de bien voir pour découvrir de belles histoires ! De même, de nombreux livres sont adaptés aux personnes dyslexiques ou porteuses d’un handicap mental. Ainsi, certaines histoires sont présentées en deux formats, dans un même livre :

Le format classique, que les parents peuvent lire à leurs enfants, sur la page de gauche ;

Le format « Facile à lire et à comprendre » (norme européenne créée en 2009), sur la page de droite : c’est la même histoire mais écrite avec des phrases bien plus courtes et adaptées – les lettres muettes par exemple sont écrites dans une autre couleur.

Ces témoignages qui sensibilisent au handicap

Grâce à ces éditeurs, la littérature est finalement accessible aux personnes porteuses d’un handicap. Bien plus, cet art est également un moyen pour certains de s’exprimer et de témoigner. Prenant la plume, ils emmènent le lecteur dans leur monde à eux, durant un voyage teinté d’humour et de joie de vivre, toujours émouvant, souvent questionnant. Questionnant quoi ? Notre regard, tout simplement, à nous, personnes valides qui oscillons entre gêne et pitié, sans réaliser à quel point ce simple regard peut être assassin pour ceux sur lesquels nous le posons.

Ces témoignages sont alors l’occasion de remettre les pendules à l’heure et de changer, précisément, de regard sur le handicap. Parmi ces livres émouvants, on peut citer notamment celui de Vincent Vinel. Ce chanteur malvoyant, qui a marqué la sixième saison de The Voice, dévoile dans Sortir de l’ombre son parcours hors du commun. Adopté à deux ans, il grandit sans voir grand-chose du monde qui l’entoure. Mais il ne s’en plaint pas : à défaut de voir, il entend. Il entend même très bien car il a l’oreille absolue, une chance pour un musicien ! Chaque morceau qu’il écoute, il peut le rejouer sans fausse note. Alors n’attendez pas pour découvrir ce message d’espoir qui, c’est logique après tout, est disponible en version audio !

Le handicap au cœur de fictions drôles et émouvantes

D’autres témoignages existent (celui de Grand Corps Malade, Patients est particulièrement émouvant). Mais il n’est pas toujours nécessaire de vivre le handicap pour en parler. De nombreux ouvrages de fiction en font même le centre de leur histoire. Avant toi, de Jojo Moyes, en est un bel exemple. Une jeune femme au chômage accepte un CDD de 6 mois pour accompagner un homme handicapé moteur qui a décidé d’en finir avec la vie. L’histoire, très prenante, l’est encore plus dans son adaptation audio : la performance d’Émilie Ramet rend le personnage principal particulièrement attachant. Une fiction touchante en bref !