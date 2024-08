Pourquoi acquérir une carte Gold ?

La carte Gold est un instrument de paiement innovant, permettant de répondre aux besoins et attentes des personnes voyageant à l'étranger. Accessible sans condition de revenus, cette carte bancaire accessoire à un crédit renouvelable annuellement est utilisable au comptant ou à crédit, selon les souhaits de l'utilisateur lors du règlement. Il est donc possible de retirer de l'argent ou d'effectuer un paiement dans n'importe quelle devise et plus de 220 pays. Grâce aux plafonds de retrait flexibles, les transactions sont facilitées lors des voyages de longue durée.

Les autres avantages découlent de l'assurance carte gold. En effet, de nombreux incidents sont couverts intégralement et une assistance personnalisée est disponible.

Quelles garanties voyage la carte Gold offre-t-elle ?

Différentes couvertures sont incluses dans la prestation carte Gold dont l'assurance voyage proposant des garanties pour des situations variées telles que les accidents et la maladie avec :

prise en charge du rapatriement médical ;

avance des frais médicaux et d'hospitalisation ;

assistance juridique et avance des frais générés par une caution ;

mise à disposition d'un véhicule avec chauffeur en cas d'incapacité à conduire.



La garantie responsabilité civile à l'étranger

Cette protection offre une assistance en cas d'accident causé par vous-même ou un membre de la famille. En cas de litige, les frais dus à la suite de dommages causés involontairement à un tiers sont remboursés.

La garantie neige et montagne

L'assurance voyage prend en charge le coût d'interruption ou d'annulation d'un forfait par suite d'un accident. Par ailleurs, la location de matériel est assurée contre le vol ou la perte.

la protection contre le vol ou la dégradation d'un véhicule de location

Personne n'est pas à l'abri des malfrats et, toutes les agences de location ne proposent pas d'assurances protégeant contre les dégâts réalisés par un tiers. C'est pourquoi la carte Gold offre des garanties spécifiques.

Quelles protections avant le voyage et durant le trajet ?

Un imprévu peut avoir lieu avant la date de départ. Dans ce cas, l'assurance voyage rembourse partiellement ou intégralement le montant réglé si vous décidez d'annuler ou reporter. Les raisons pouvant être invoquées sont le décès d'un proche, un licenciement économique, un accident touchant l'un des voyageurs ou encore une maladie grave affectant un enfant.

Quelle prise en charge si les bagages sont perdus ou détériorés ?

L'assurance de la carte de crédit Gold dédommage les voyageurs ayant rencontré des problèmes avec leurs bagages à l'aéroport ou dans les transports en commun. Il est donc inutile de souscrire des garanties complémentaires auprès du tour-opérateur ou de la compagnie aérienne.

Permettant de payer au comptant ou à crédit, en plusieurs mensualités, la carte Gold offre un confort certain lors des voyages à l'étranger. Son assurance couvre la majorité des désagréments fréquents durant ces déplacements et apporte une assistance rassurante en cas de maladie et d'accident. Pour l'acquérir, il suffit de réaliser une demande en ligne sur le site Floa1. N'oubliez pas qu'un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager !

Mentions légales :

1 FLOA - Société Anonyme au capital de 72 297 200€ - Siège social : Immeuble G7, 71 rue Lucien Faure, 33300 Bordeaux - RCS Bordeaux 434 130 423. Soumise au contrôle de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris. Orias N° : 07 028 160 (www.orias.fr).