3 bonnes raisons de simuler votre crédit avant la demande

Première raison : des crédits pour des besoins divers

Au sein du marché des prêts, il existe une grande quantité d'offres différentes. Il est donc essentiel, dans un premier temps, d'en prendre connaissance. Les conditions de souscription et d'utilisation des contrats varient, et s'avèrent plus ou moins avantageuses selon la nature de votre projet. Imaginons par exemple que vous souhaitiez payer des travaux dans votre maison. Selon que vous optez pour un crédit affecté, un crédit renouvelable ou un crédit immobilier, votre coût mensuel sera fortement impacté.

En France, la plupart des crédits appartiennent à l'une des catégories suivantes :

le crédit immobilier, pour l'achat de biens immobiliers ou pour réaliser des travaux d'envergure ;

les crédits à la consommation, comprenant le crédit affecté, le prêt personnel et le crédit renouvelable ;

le leasing, fréquent dans l'acquisition de véhicules ;

le rachat de crédits.

En réalisant une simulation crédit dès le départ, vous parviendrez à mieux cibler l'offre qui vous correspond.

Deuxième raison : anticiper et optimiser le budget

En quoi consiste exactement une simulation de crédit ? Pour commencer, le site vous demande des informations relatives au montant emprunté, au type de projet et à la durée idéale de remboursement. Grâce à ses informations, le simulateur est capable de vous fournir avec précision une estimation du coût du crédit et de ses charges. Savoir combien vous pouvez emprunter et combien vous devrez rembourser chaque mois sert votre budget. Anticiper de tels frais sur le long terme prévient le surendettement : cela vous évitera de vous engager dans d'autres dépenses importantes avant d'obtenir votre prêt, ou de réorganiser vos charges variables pour pouvoir payer les mensualités.

Ce qui est pratique, avec un simulateur de crédit, c'est que l'utilisateur a la possibilité de modifier les informations fournies afin d'obtenir rapidement plusieurs propositions. Si les résultats affichés ne vous conviennent pas, qu'en est-il lorsque vous allongez ou réduisez la durée de remboursement ? Lorsque vous modifiez le montant total emprunté ? Avec ces expérimentations, vous allez déterminer précisément les conditions dans lesquelles vous voulez emprunter de l'argent. Cela vous procure un avantage certain pour les futures négociations.

Troisième raison : choisir la meilleure offre de crédit

La réaction typique, quand on a besoin d'argent, est de se tourner vers sa banque. Pourtant, ce n'est pas toujours la solution la plus intéressante. D'autres organismes fiables jouent la concurrence en proposant des tarifs ou des conditions plus attractifs aux nouveaux clients. La simulation de crédit en ligne établit très clairement le détail de l'offre qui vous est faite. Alors que face à votre banquier habituel, vous serez peut-être noyé dans les termes techniques, sur Internet, vous disposez de tout le temps nécessaire pour comprendre ce qui vous est présenté. Le site peut ainsi expliciter les termes techniques tels que le TAEG (taux annuel effectif global) ou le taux débiteur. Mieux informé, vous êtes mieux armé pour faire le tri parmi tous les crédits disponibles.

Faites le test

Rapide et gratuite, la simulation de crédit en ligne ne vous apporte finalement que des avantages. Elle ne vous engage à rien, vous fournit des informations concrètes et claires, et vous aide à vous y retrouver. Que vous optiez pour un prêt en ligne ou auprès de votre banque actuelle, vous serez dans tous les cas mieux préparé pour obtenir les meilleures conditions de crédit possibles.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.