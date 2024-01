Obtenez une eau pure grâce à un dispositif de filtration performant

Pourquoi utiliser des dispositifs de filtration et de purification de l'eau ?

Boire une eau saine et savoureuse

L'eau qui coule du robinet fait l'objet de tests afin de s'assurer de sa potabilité. Toutefois, après avoir circulé dans les canalisations, il subsiste toujours quelques particules et impuretés qui nuisent à sa qualité. En outre, l'eau du robinet possède souvent un arrière-goût gênant pour qui la boit. Afin de remédier à ces désagréments, vous disposez de divers moyens. Les dispositifs de traitement de l'eau comptent parmi les plus réputés. Il en existe une grande variété selon vos besoins. Si vous recherchez une solution écologique, pratique, saine et adaptée à vos envies, une fontaine à eau saura contenter vos attentes. Incontournable dans les entreprises, cet équipement dispose d'un système de filtration intégré qui purifie l'eau, élimine les odeurs incommodantes ainsi que les saveurs désagréables. Afin de contenter tous les goûts, différents types d'eaux sont disponibles (fraîche, pétillante, etc.).

Dire stop aux méfaits du calcaire !

Au côté des systèmes de filtration qui rendent meilleure l'eau que l'on boit, on dénombre des solutions conçues pour protéger les équipements utilisés à des fins domestiques. C'est le cas, par exemple, d'un adoucisseur d'eau Culligan. Ce dernier est élaboré pour pallier les problèmes de dépôt de tartre qui mettent à mal les appareils ménagers et obstruent les canalisations. Les nuisances du calcaire s'observent aussi à d'autres niveaux : il rend la vaisselle plus terne, le linge rêche et provoque même des irritations de la peau.

Quels sont les autres dispositifs de filtration de l'eau existants ?

Vous pouvez faire votre choix parmi différents systèmes de traitement de l'eau. Voici les principaux :

Les filtres à eau sur robinet : appréciés pour leur simplicité d'installation, ils préviennent le développement des bactéries en filtrant l'eau dès sa sortie.

Les filtres placés sous l'évier : une solution aussi discrète qu'efficace pour réduire le chlore et rendre le goût de l'eau moins rebutant.

L'osmoseur : plusieurs filtres composent ce système. La purification de l'eau est ici complète.

Les solutions naturelles : biodégradables, elles séduisent par leur caractère écoresponsable. Parmi les plus réputées, citons le charbon végétal, les graines de moringa ou les perles de céramique.

Système de filtration de l'eau : quels critères de choix privilégier ?

Afin de trouver le système de filtration et de purification de l'eau le plus en adéquation avec vos attentes, divers éléments doivent retenir votre attention :

La quantité d'eau nécessaire à vos besoins : un grand nombre de consommateurs nécessite de disposer d'un système de filtration apte à traiter un important volume de liquide.

Les caractéristiques de l'eau à purifier : renseignez-vous sur la dureté, la teneur en nitrates et en fer, la présence de bactéries, etc.

Le prix : il varie selon plusieurs facteurs, dont la quantité d'eau à épurer et la complexité du dispositif.

Le type d'usage : un osmoseur sera indiqué pour filtrer l'eau à boire, tandis qu'un filtre à charbon convient pour cuisiner. Un adoucisseur permettra quant à lui de préserver votre machine à laver.

Gage d'une eau pure, un système de filtration et de traitement de l'eau contribue à préserver votre santé ainsi que la durée de vie de vos équipements ménagers.